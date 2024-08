Juve, suggestione Hummels? Cosa filtra

Stando a Tuttosport, lapotrebbe anche pescare tra gli svincolati per rinforzare la difesa con un colpo last minute, dopo che Cristiano Giuntoli, al momento più concentrato su altri fronti, ha visto sfumare Jean-Clair Todibo. In quest'ottica, quindi, è da monitorare la situazione dell'ex Atletico Madrid, vicino al Napoli e poi accostato anche a Milan e Inter, ma mai davvero nei radar bianconeri.Discorso simile per, senza squadra dopo l'addio al Borussia Dortmund, che potrebbe essere agganciato in extremis. Stando alle ultime voci l'esperto difensore tedesco, che nelle scorse settimane aveva parlato a lungo con il Bologna, è stato offerto da un intermediario proprio alla Juve, che però al momento ha altri piani.





