Juventus, il mercato LIVE 29 giugno

La Juventus non abbandona la pista che porta a Teun Koopmeiners. QUI la strategia di Cristiano Giuntoli Ore 8.30- Sono sette i giocatori considerati esuberi da Thiago Motta: Kean, De Sciglio, Arthur, Rugani, Milik, McKennie, Kostic. QUI tutti i dettagli Ore 8.00- Khephren Thuram resta un obiettivo concreto, volontà di chiudere entro la prossima settimana. QUI i dettagli Ore 7.00- Weston McKennie ancora in uscita dalla Juventus.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

