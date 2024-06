Douglas Luiz alla Juventus: quando arriverà l'ufficialità

I dettagli del contratto

Cresce l'attesa perche presto diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista brasiliano, impegnato con la nazionale negli Stati Uniti dove sta disputando la Copa America, ha svolto nella giornata di ieridirettamente dal ritiro del brasile. A seguirlo un medico della Juventus.Le visite mediche svolte da Douglas Luiz erano l'ultimo step prima di poter ufficializzare il giocatore come nuovo rinforzo bianconero. Adesso infattiDopo settimane di trattativa, con anche qualche ostacolo (caso) come prevedibile in una maxi operazione del genere che ha visto coinvolti anche Enzo Barrenechea e Iling Junior, Douglas Luiz è pronto a ad iniziare la nuova avventura a Torino. Oggi l'annuncio.Douglas Luiz firmerà un contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi cinque anni, fino al 2029. Il classe 1998 avrà un ingaggio di circa 4 milioni netti più bonus. Un giocatore fortemente voluto da Thiago Motta, ideale per la nuova Juve che il tecnico italo-brasiliano ha in mente di costruire.