Le possibilità per McKennie



Le voci sul Fenerbahce



L'opzione MLS

La Juventus sta cercando di trovare una nuova destinazione per Weston, il centrocampista statunitense è infatti diventato un problema. Valutato dal club bianconero circa 15 milioni di euro, nonostante le sue qualità (mostrate a fasi alterne pure nell'ultima stagione),non rientra più nei piani tecnici della squadra, e la dirigenza è al lavoro per assicurarsi una cessione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.Recentemente, un possibile trasferimentoè sfumato a causa delle alte pretese economiche del giocatore. Questo ha complicato la situazione, rendendo necessario trovare una squadra che possa rispondere alle richieste contrattuali di. La dirigenza della Juventus sta esplorando varie opzioni per risolvere la situazione il più rapidamente possibile.In Turchia, ildiha mostrato un concreto interesse per il centrocampista. La squadra turca è alla ricerca di rinforzi di qualità per la nuova stagione epotrebbe rappresentare un'aggiunta preziosa per il loro centrocampo. La presenza di Mourinho potrebbe essere un fattore determinante nell'attrarre il giocatore, offrendo una prospettiva interessante sia dal punto di vista tecnico che professionale.Un'altra possibile destinazione perè la Major League Soccer (MLS), ma al momento questa ipotesi non sembra decollare. Nonostante l'attrattiva di tornare a giocare negli Stati Uniti, le condizioni contrattuali e le ambizioni sportive del giocatore rendono difficile una soluzione in MLS.



