La situazione di Chiesa



Il pressing per Calafiori

Quantomeno, un barlume di luce. Bianconera, s'intende. Mentrecalcistica è ancora a chiedersi i perché, la settimana che sta per spalancarsi tra poco più di qualche ora può essere tenera alleata della Juventus.Intanto:ritorneranno prima del previsto. Tre settimane e lapotrebbe riabbracciarli per il ritiro in. Poi ci saranno i casi di mercato, in particolare quello di Chiesa come nodo principale da sciogliere.Partiamo da qui, allora. Pure per capire da dove si ricomincia. Ci sono margini per ricucire? Eh, già questa è una buona domanda. Di sicuro, al momento, non ci sono le basi per rinegoziare un accordo. Nemmeno ponte. Per Federico riparte adesso il treno delle possibilità, che vuol dire capire cosa offre il mercato e finalmente scegliere.Sono arrivate proposte dall'Italia, ma non ancora un'offerta. Si parla tanto di estero, da Bayern Monaco a Manchester United. La Juventus aspetta, un po' tutti.Italia fuori vuol dire anche poter lavorare su, al momento in standby. Lapunta tutto sulla volontà del giocatore e vuole soddisfare solo in parte le richieste - oggi più alte - del Bologna, dopo un Europeo per lui assolutamente memorabile.Riccardo andrà in vacanza con il telefono sempre di fianco. Attende novità che dipenderanno in parte pure dal suo atteggiamento. Il club emiliano vuole trattenerlo, e farà di tutto per riuscirci.





