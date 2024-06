Futuro Arthur, le parole dell'agente

Arthur, cosa aveva detto su Thiago Motta

. Il centrocampista brasiliano non è stato riscattato dalla Fiorentina dopo la stagione in prestito ma non rimarrà a Torino.La conferma è arrivata dall'agente del giocatore, Federico Pastorello, che ai microfoni della Rai è stato molto chiaro sul futuro di Arthur:Decisione presa quindi da parte del club bianconero, che non considera l'ex Barcellona dentro il progetto.Nelle ultime settimane si era parlato della possibilità che Arthur potesse rimanere alla Juventus dopo le due stagioni in prestito, prima al Liverpool e poi alla Fiorentina. "Mi piace molto Thiago Motta come allenatore, vedremo se lavoreremo insieme oppure no", aveva dichiarato il giocatore poco tempo fa. Niente da fare però, le strade tra Arthur e la Juve si separeranno nuovamente.