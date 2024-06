Juventus, la strategia per Teun Koopmeiners

Cristianoè decisamente al lavoro per regalare al nuovo tecnico Thiagouna rosa competitiva per la sua Juventus del futuro. Dopo aver già chiuso l'affare che porta a Torino il centrocampista brasiliano Douglas Luiz (ufficialità attesa nella giornata di oggi), si lavora per Khephren Thuram con l'obiettivo di chiuderlo entro la settimana. Dopodiché all in su TeunCome riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo del mercato dellaè il centrocampista olandese classe 1998 dell'Atalanta. La Vecchia Signora vorrebbe offrire 40 milioni per riuscire a convincere i nerazzurri di Bergamo che però ne chiedono 60. Potrebbe essere inserito come contropartita Dean Huijsen. La Vecchia Signora però deve battere la concorrenza rappresentata dal Liverpool ma non solo. Juventus però forte dell'intesa di massima già raggiunta con il giocatore.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui