Juventus, Khephren Thuram: così si può chiudere

Laha chiuso l'affare per portare a Torino il centrocampista dell'Aston Villa Douglas Luiz. Visite mediche sostenute in Brasile nei giorni scorsi ed ufficialità attesa probabilmente nella giornata di oggi. Si tratta di un gran colpo per Cristiano Giuntoli arrivato da una trattativa decisamente complessa visto l'inserimento di due contropartite e della compagna di Douglas Alisha Lehmann come rinforzo per le Women. Ora però si prosegue con i rinforzi ed il nome caldo è quello di Khephrendel Nizza.Il giocatore ha soltanto un anno di contratto con il club francese come riferisce la Gazzetta dello Sport. Proprio per questo il ds Cristiano Giuntoli è convinto che arrivando ad offrire un massimo di 20 milioni si possa chiudere la trattativa. Dirigenza bianconera forte anche dell'accordo già raggiunto con il giovane centrocampista. Alla Continassa infatti sono fiduciosi di poter chiudere l'affare già la prossima settimana.





