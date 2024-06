Rugani può lasciare la Juventus?

Si avvicina l'inizio della stagione per la Juventus, che il. Cristiano Giuntoli sta lavorando per sistemare, sia in entrata che in uscita, tante situazioni e mettere così a disposizione di Thiago Motta una squadra già completa. Ecco, a proposito di giocatori con la valigia in mano, la Juventus un "caso" l'ha già risolto, ovvero quello che riguarda, che sarà ceduto alla Fiorentina. Sono tanti però però i giocatori con un futuro incerto e tra questi c'è anche(che era in scadenza quest'anno), firmando fino al 2026 con un ingaggio diminuito rispetto al precedente. Altre due stagioni alla Juventus quindi. Ma sarà davvero così? In realtà, nonostante l'accordo trovato e siglato a fine maggio, nRinnovo firmato da poco ma comunque tra i possibili partenti. No, non è una contraddizione. LE poi, se invece il mercato non offrisse opportunità, a quel punto Thiago Motta si ritroverebbe comunque un giocatore di esperienza, che è da anni alla Juventus e che quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto positivamente nelle ultime due stagioni.





