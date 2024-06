Juventus, chi non inizierà la preparazione con la squadra?

Il nuovo tecnico della Juventusdeve ancora approdare a Torino, alla Continassa, ma ha già le idee chiare su quella che dovrà essere la sua Vecchia Signora. Tra esuberi e richieste sul mercato. Se in entrata, come già raccontato, ci sono Douglas Luiz, Khephren Thuram e Koopmeiners, si deve lavorare anche sulle uscite dove Thiago secondo la Gazzetta dello Sport di oggi ha già individuato sette esuberi.Fuori rosa? Da valutare, quasi certamente però non inizieranno il ritiro con i compagni di squadra. Il primo è Moiseche però è già stato ceduto alla Fiorentina, deve soltanto svolgere le visite mediche con i viola. Per Motta è un esubero anche Arekche ha dovuto saltare l'Europeo per un infortunio al menisco rimediato nell'ultima amichevole. Trovargli una sistemazione permetterebbe alle casse bianconere di risparmiare circa 6 milioni lordi di ingaggio. In uscita chiaramente anche Westonseparato in casa dopo il mancato trasferimento all'Aston Villa. Come lui anche Mattiae Filip. La novità però è Daniele, fresco di rinnovo ma non convince il nuovo allenatore, quindi è sul mercato. Anche, nonostante avesse strizzato l'occhio a Thiago è in questa lista. Giuntoli al lavoro per trovare una collocazione.





