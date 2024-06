La partita di Chiesa

Sembrava una partita dell'ultimadi, naturalmente evitando il paragone con la finale di Coppa Italia. Volti spenti, poca verve, grinta zero e soprattutto completamente fuori contesto. Quante volte il tifoso della Juventus l'ha pensato: giocano tutti meglio di noi? Quest'Europeo, in ottica Italia, non ha fatto differenza.Nel vuoto c'è il pieno di, l'accelerata, l'ambizione. La voglia di deciderla. Ma è stato un Europeo estremamente fiacco. Una fiamma ossidrica: brucia in un istante, ma non può reggersi per tutta la partita.E così arriviamo ai numeri.a 0.07;a 0.09. E un tiro fuori, e un paio bloccati. E tre dribbling riusciti su cinque tentativi totali. Se non avessimo visto quei due, tre scatti, cosa leggeremmo in questa serie di statistiche? Una partita parecchio complicata. E infatti questa è stata.si salva perché attorno a lui c'è chi ha fatto poco peggio, molto peggio, estremamente peggio. Nell'ultimo girone ci sono prevalentemente i suoi compagni di reparto. Finisce qui, il suo Europeo. E finisce con una sentenza: non è ancora ai livelli dei big nel suo ruolo. In bocca al lupo per la partita che verrà: quella sul suo futuro.