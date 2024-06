Juventus, dopo Kean può partire anche Milik?



Le cifre

E se parte Milik...?

Dusan Vlahovic, Arek Milik e Moise Kean. Tre giocatori per un solo posto sono troppi e infatti la Juventus si è già mossa per la, che presto sarà un nuovo giocatore della Fiorentina.Non ci sono dubbi su chi sarà il titolare in attacco della Juve.. Ecco che con l'addio di Kean,essendo in questo momento l'unica altra soluzione. Non è detto però che le cose andranno effettivamente così. Il futuro del polacco infatti resta incerto nonostante la cessione di Kean alla Fiorentina.L'infortunio al ginocchio subito in nazionale gli ha negato la possibilità di disputare gli europei con la Polonia ma comunque è meno grave di quanto si potesse pensare all'inizio. Milik si è operato il 10 giugno al menisco mediale del ginocchio sinistro e i tempi di recuperano si aggirano intorno ai 30-40 giorni. Questo quindi nLa Juventus valuterà le eventuali offerte che arriveranno per Milik. Si era parlato anche di un possibile inserimento nella trattativa per Khephren Thuram, scenario che però non ha scaldato il Nizza. Quanto serve per lasciar partire Milik? L'ex Napoli, che hCifre quindi assolutamente raggiungibili per chi vuole Milik.Ovviamente, se anche Milik lasciasse la Juventus, a quel punto Cristiano Giuntoli dovrà intervenire sul mercato per regalare a Thiago Motta un'alternativa a Vlahovic. Nelle ultime settimane è tornato il nome di Alvaro Morata, che una clausola di 12 milioni con cui si liberebbe dall'Atletico Madrid. Scenari però al momento da tenere solo sullo sfondo.



