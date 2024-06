Mercato Juventus LIVE: 26 giugno

Il primo luglio segna ufficialmente l'apertura della finestra estiva di calciomercato.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Giornata di visite mediche per Barrenechea, che poi firmerà il contratto con l'Aston Villa.- Vertice di mercato in vista per, che in Francia farà il punto della situazione sul mercato con la madre-agente Veronique. La Juve però non lo aspetta e insiste per Khephren Thuram, ne abbiamo parlato QUI - In casa Juventus prende quota la pista, attaccante esterno che piace molto a Thiago Motta. La trattativa potrebbe concludersi con un prestito. Ne abbiamo parlato QUI Ancora una situazione di stallo tra il Napoli e, che rimane nel mirino della Juventus. Dal lato opposto, i partenopei continuano a pensare a, che sarebbe perfetto per Conte. Scambio in vista? Ne abbiamo parlato QUI nel mirino del Newcastle, che potrebbe presentare un'offerta per lui da 25-30 milioni di euro. Ne abbiamo parlato QUI