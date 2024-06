Fiorentina, le cifre per il trasferimento di Moise Kean

Moisenon rientra nei piani dellaper la prossima stagione. Il centravanti classe 2000 originario di Vercelli infatti è reduce da una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, complice certamente anche l'infortunio alla tibia che gli ha anche fatto saltare il trasferimento all'Atletico Madrid nel corso del mercato di gennaio.Kean ora è sempre più vicino alla, si tratta di ore decisive per il suo passaggio. La Vecchia Signora però chiedeva 15 milioni per cedere Moise che già era stato vicino ai viola nel mercato di gennaio. Si lavora per chiudere attorno ai 12-13 milioni di euro nelle casse bianconere. Pista al momento molto calda.





