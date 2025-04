Tudor, a Roma le risposte che cercava: ha ritrovato testa e fisico in 10 giorni

2025 Getty Images

Roma-Juventus: le risposte per Tudor

E' il sentimento comune, che un po' è amaro, un po' è dolce, e che fa dire: che peccato. Non c'è altro modo per esprimere il sentimento più generale e comunque più particolare: perché la Juve è stata bella e a tratti bellissima , ha trovato il vantaggio e ha illuso di poterlo gestire. Poi l'errore - ed è Kalulu, e allora glielo perdoni -, ma niente, il carattere del primo tempo non emerge nella ripresa, nonostante un sacco di tempo e comunque un bel po' di talento.Non si fa una Juventus in dieci giorni, risponderebbe. E ha pure ragione, o no? Se andiamo a vedere le cose su cui ha insistito, per ognuna ha trovato una risposta: la fase difensiva, almeno di reparto, funziona; alle spalle della punta ci si muove in maniera chiara; i due di centrocampo restano garanzia di solidità. E gli esterni? Lineari, niente di clamoroso.- i due che Igor ha in testa in questo rush finale - saranno un'altra cosa, alzando il tasso offensivo.Va bene, in fondo. E "la strada è giusta", come ha detto lo stesso allenatore. Che ha parlato di "cose interessanti" e poi inevitabilmente della base di partenza, perché quel primo tempo fatto così bene non deve far dimenticare tutto il resto. Lo stesso motivo per cui Tudor è praticamente lì, seduto (mai) su quella panchina, a scegliere i cambi e a dare dettami.Se si ragionasse vecchio stampo, si potrebbe quasi dire che sia stato un pareggio stretto, forse strettissimo. Se si ragiona seguendo le logiche e mettendo in evidenza le reali dinamiche che compongono questa squadra in questo momento, si deve dire che occorre prendere tutto questo con ottimismo. E' come in un videogioco: scegli chi vuoi essere. Igor Tudor ha scelto di essere razionale, e comunque affamato.