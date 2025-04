AFP via Getty Images

Roma-Juventus 1-1, PAGELLE: passi in avanti. Locatelli e Kalulu al top, Vlahovic invece...

Cristiano Corbo

52 minuti fa

1-1. Palla al centro. E corsa Champions ancora in pienissima corsa. La Juve aggancia il Bologna, domani impegnato con il Napoli: è aggrappato al quinto posto e braccata dalla Lazio, ma alla fine ha tenuto la Roma a 3 punti. E allora può andare bene anche così, e così in fondo va pure a Igor Tudor, che sa benissimo di potersi creare la sua traiettoria verso l'Europa che conta con ben altre partite, più semplici.



Se la Juventus manterrà quest'atteggiamento, allora andare in Champions sarà più che possibile. E allora, si riparta pure da qui, da queste sensazioni: sarà un finale di stagione caldissimo.



