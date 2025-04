La Juventus di Tudor cresce ancora: è la soluzione per la prossima stagione?

AFP or licensors

è la storia della Juventus, che per definizione è sinonimo di difficoltà e necessità di vittorie. Fino alla fine, perché questa squadra non può e (adesso) non vuole arrendersi: Igor Tudor ha datoper rispondere innanzitutto a se stessi. La Juve era reduce da due prestazioni senza precedenti, che avevano fotografato un crollo sotto tutti gli aspetti: la totale assenza di reazione ha condannatoL'arrivo del un nuovo allenatore ha mosso inevitabilmente lo spogliatoio, che però è passato da un momento difficile: lo ha confermato lo stesso Tudor, ed è stato sotto gli occhi di tutti. Nelle prime due settimane da allenatore bianconero, il croato ha raccolto una vittoria e un pareggio, oltre a tantissimi spunti di riflessione per il futuro.

Juventus, avanti con Tudor nella prossima stagione?

E se le due strade si unissero? Se la Juventus e Tudor continuassero a crescere insieme anche nella prossima stagione, sarebbe la soluzione giusta?Tudor ha firmato un contratto con i bianconeri per rimanere fino al Mondiale per club, con l'opzione per la prossima annata in caso di qualificazione alla Champions League. Gli scenari futuri sono però ancora ben lontani, con un cammino finale da scrivere nelle prossime settimane: il quarto posto sarà inevitabilmenteper questa stagione, ma non solo.I primi cambiamenti sono evidenti,: ha già dichiarato più volte di aver visto la squadra reagire bene e lavorare con intensità, un aspetto che è emerso anche nelle prime due partite di campionato. Contro la Roma - squadra fin qui più in forma nel 2025 - i bianconeri hanno risposto con la, soprattutto nel primo tempo.Certo, i limiti sono ancora tanti e vanno man mano sfumati, ma il discorso del (poco) tempo si ripresenta con insistenza in questo caso. Di conseguenza, però, la domanda può sorgere spontanea: se la Juventus ha già iniziato a cambiare in poche settimane con Tudor,





