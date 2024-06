Juventus, la situazione di Saelemaekers

Prende quota in casala pista Alexis. Come scrive Tuttosport, il belga è il classico attaccante esterno abile nelle due fasi, quella offensiva e quella difensiva, rappresentando il profilo ideale per, che lo ha allenato al Bologna, grazie alla sua propensione a svariare su più fronti e all'abilità nel trovare più di una soluzione per ogni problema: sotto il profilo dell'aggressività nello spazio, infatti, non è monotono nella proposta tecnico-tattica e ama spesso accentrarsi per provare anche ad andare a tiro dal limite dell'area.Ilnon ha intenzione di confermare Saelemaekers, il cui cartellino supera di poco i 10 milioni di euro. La sensazione, comunque, è che la formula più probabile per un eventuale affare sarebbe quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto in favore della Juve a un prezzo già stabilito. Cristiano Giuntoli sa che l'opzione è aperta, pur vagliando altre ipotesi; molto dipenderà da quanto dovrà spendere a centrocampo e da quanto riuscirà a incassare per Dean Huijsen, due capitoli dai quali potrà capire quanto budget avrà davvero a disposizione.





