Conceicao, Kolo Muani e Cambiaso: campo e mercato, cosa succede dopo le critiche di Tudor

Non era il caso di fare singolarmente i nomi perché bastava raggrupparli tutti insieme con una parola, "subentrati". Igor Tudor ha parlato nel modo più chiaro possibile dopo Juventus-Lecce volendosi soffermare volontariamente su come sono entrati i giocatori dalla panchina. Dimostrazione che il tecnico ci teneva a sottolineare ciò che non è piaciuto per niente e che anzi, lo ha fatto arrabbiare.I calciatori a cui ha fatto riferimento Tudor sono semplici da individuare, ovvero Andrea Cambiaso, Randal Kolo Muani, Timothy Weah e Francisco Conceicao . I primi tre entrati tutti insieme al minuto 67 mentre il portoghese 10 minuti dopo. Il tecnico ha scelto di intervenire subito con le parole confrontandosi immediatamente negli spogliatoi con la squadra e quindi anche in particolare con i giocatori direttamente "sotto accusa". Ha parlato in maniera chiara ma serena perché non voleva far passare il messaggio che fosse un "attacco" personale. E

Escludendo un attimo Weah, gli altri tre giocatori stanno vivendo situazioni diverse ma tutte non serenissimeche lo tormenta da dicembre ed è di nuovo partito in panchina. Ha attraversato le tanti voci di mercato dell'ultimo periodo e da titolare imprescindibile adessoda qui alla fine della stagionee dopo una partenza con il botto il suo arrivo alla Juve non sembra più una scelta così azzeccata (per entrambi le parti).e soprattutto la permanenza a Torino ormai è tutt'altro che certa, anzi.Sono tutti e tre giocatori (in particolare Kolo Muani e Conceicao) il cui futuro è incerto e questo sembra stia condizionando anche il loro rendimento.Ma da qui a giugno? Rimangono sei partite di campionato e quanto successo in Juve-Lecce - e nell'immediato post - non preclude il loro utilizzSe Cambiaso, Kolo Muani, Conceicao e Weah convinceranno in allenamento e quando saranno utilizzati in partita allora si può aprire un finale differente per tutti loro.