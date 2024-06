Juve, i possibili sostituti di Gatti

I numeri di Gatti alla Juventus

La notizia di un forte interessamento del Newcastle per il difensore azzurro sta già infervorando i tifosi della, che da un lato non vorrebbero mai privarsi di un giocatore come lui, tosto e attaccato alla maglia come pochi altri di questi tempi, ma dall'altro sanno bene che un'offerta danon si potrebbe rifiutare, anche perché sarebbe subito reinvestita sul mercato in entrata.Il primo nome per sostituire eventualmente Gatti sarebbe infatti quelche rappresenta un serio obiettivo a prescindere da altre dinamiche, ma che adesso con l'exploit all'Europeo è ancora più caro per il Bologna. A ruota dell'azzurro resiste la candidatura di, altro difensore che Thiago Motta conosce bene avendolo allenato allo Spezia, mentre come ulteriore alternativa si parla molto di Jean-Clair Todibo del Nizza , che ha appena visto saltare il trasferimento al Manchester United.I possibili sostituti di Gatti, insomma, non mancherebbero sul taccuino della Juventus. Da capire, però, se vale davvero la pena sacrificarlo, dopoper un totale di oltre 5.000 minuti, con 6 goal di cui alcuni decisamente pesanti.





