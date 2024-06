Juve, i possibili sostituti di Gatti

Ilpiomba su Federico. A lanciare la notizia è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club inglese non ha ancora formulato un'offerta ufficiale allama sicuramente ha intensificato i sondaggi. Le voci parlano di una possibile proposta da. Che se arrivasse davvero alla Continassa farebbe quantomeno riflettere Cristiano Giuntoli, che considera l'azzurro un elemento prezioso per la squadra ma allo stesso tempo deve sempre fare i conti con le esigenze di bilancio. Quasi nessuno, in pratica, è incedibile alla Juve, che però in caso di addio di Gatti dovrebbe subito andare a caccia di un sostituto.Il primo nome per distacco resta quello di Riccardo(che piace a prescindere), a ruota del quale resiste la candidatura di Jakub. Tra un discorso e l'altro con il Nizza per Khephren Thuram, inoltre, i bianconeri hanno chiesto informazioni per Jean-Clair, fresco di fumata nera con il Manchester United per una questione regolamentare (la proprietà dei Red Devils è la stessa del club francese, pertanto la UEFA ha bloccato l'affare). Il concetto, comunque, è chiaro: alla Juve sarebbe presa in considerazione anche un'eventuale offerta per Gatti.





