Cambiaso in panchina, il nuovo ruolo di Conceicao: Tudor scioglie i primi dubbi, chi gioca titolare contro la Roma

Giornata di vigilia in casaa poco più di ventiquattro ore dal calcio d'inizio della partita che vedrà i bianconeri impegnati allo Stadio Olimpico contro la Roma, in occasione del match valevole per la 31esima giornata di campionato. Un faccia a faccia cruciale tra due squadre che danno la caccia alla zona Champions League e che in classifica si trovano rispettivamente al quinto e al sesto posto, staccate tra loro di tre punti.Come da tradizione, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'impegno dei bianconeri in terra capitolina. Per l'allenatore croato si tratta della prima trasferta da guida tecnica della formazione bianconera dopo l'esordio vincente contro il Verona, griffato dal goal decisivo di Kenan Yildiz.

Cambiaso in panchina: strada spianata per McKennie

Il nuovo ruolo di Conceicao

La probabile formazione della Juventus contro la Roma

Le parole del tecnico durante il consueto incontro con la stampa hanno di fatto sciolto i primi dubbi relativi alla formazione titolare che domani scenderà in campo contro la squadra allenata da Claudio Ranieri, reduce da un momento di forma straordinario, impreziosito da sette vittorie consecutive. Di seguito andiamo a scoprire le possibili scelte di Tudor.Una certezza, anzi due, relativa alla formazione titolare anti Roma, Tudor l'ha data direttamente in conferenza stampa:. Parole che di fatto risolvono in maniera assoluta il ballottaggio sulla corsia mancina: con il laterale classe 2000 che partirà dalla panchina, dunque, la maglia da titolare sulla fascia di sinistra nel 3-4-2-1 a tinte bianconero ci sarà nuovamente Weston McKennie, nella stessa collocazione tattica che l'ha visto impegnato contro il Genoa. E a proposito del texano, Tudor punta ha confermato di puntare molto sulla sua versatilità:. Un attestato di stima che gli frutterà la seconda maglia da titolare consecutiva sotto la gestione Tudor.Se McKennie agirà sul versante di sinistra, con Nico Gonzalez confermato su quello opposto, sulla trequarti campo lievitano a dismisura le quotazioni di Francisco Conceicao. L'esterno offensivo portoghese, infatti, è destinato ad essere la mossa a sorpresa di Tudor in vista della gara di Roma. Il classe 2002, infatti, è pronto a sparigliare le carte agendo da rifinitore al fianco di Yildiz e alle spalle di Vlahovic, il quale sarà ancora una volta il riferimento avanzato dell'attacco bianconero. Le parole di Tudor in conferenza, del resto, spingono tantissimo in questa direzione:E' lui, insomma, l'uomo designato per rimpiazzare Teun Koopmeiners, destinato ad un turno di riposo.Prende dunque forma l'undici iniziale con cui la Juventus sfiderà la Roma all'Olimpico: scelte obbligate in difesa, visto il recente infortunio di Gatti, con Kalulu, Renato Veiga e Kelly che comporranno il pacchetto difensivo a protezione di Di Gregorio. In mediana piena conferma per Locatelli e Thuram, mentre a completare la linea a quattro ci saranno appunto Nico Gonzalez a destra e McKennie a sinistra. In avanti, come detto, ci sarà ancora Dusan Vlahovic, sorretto appunto da Yildiz e dalla mossa a sorpresa di Conceicao.