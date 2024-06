La situazione

Le strade della Juventus e di Moise Kean si stanno per dividere per la seconda volta. La prima volta risale alla fine della stagione 18/19, con il giocatore in direzione Everton. Sull'ex Paris Saint-Germain sta lavorando forte la Fiorentina . Kean saluterà la Juventus dopo tre anni difficili, soprattutto l'ultimo.La Juventus è pronta a salutare il giocatore ed è disposta ad impostare la trattativa su una parte fissa di 12 milioni. Tuttavia il club bianconero vuole fissare anche dei bonus. Moise Kean era vicino a lasciare il club bianconero già a gennaio in direzione Madrid, sponda Atletico. La trattativa però saltò all'ultimo.

