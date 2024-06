Juventus Next Gen, ai saluti Simone Iocolano



Simoneè un centrocampista della Juventus Next Gen, approdato a Torino nel 2022. Il giocatore, ora 34enne, è pronto però a lasciare Torino e la Juventus. Complice infatti un incontro avvenuto proprio nelle ultime ore.Nelle ultime ore infatti c'è stato un incontro tra Claudioche è il responsabile del progetto Next Gen, confermato nonostante i corteggiamenti (come vi abbiamo raccontato) e. Nel corso di questo incontro si è deciso di non rinnovare il contratto del centrocampista.liberandosi a zero potrebbe infatti rappresentare una ghiotta occasione di mercato per molteplici club. La volontà del giocatore è senza dubbio quella didopo il brutto infortunio rimediato.





