Juventus, i nuovi innesti in dirigenza

Questo, sostanzialmente, il pensiero maturato prima da Matteoe poi da Giovanni, finiti rispettivamente al Granada e al Napoli con il ruolo di diesse. Senza sottovalutare i saluti di Federico, profondamente rispettato dall’intero ambiente per l’ottimo lavoro proposto nei dodici anni trascorsi all’ombra della Mole.Il futuro è adesso. Ragion per cui, con l’obiettivo di plasmare un settore di chiara matrice giuntoliana,E poi ci sono le conferme, altrettanto importanti, volute in prima linea dallo stesso Giuntoli.Come? Mantenendo la barra dritta nei momenti più complicati. Ecco, un aspetto passato tutt’altro che inosservato alla Continassa., sul quale diverse società hanno tentato l’approccio, ma il 47enne dirigente torinese rappresenta per la Juve un assoluto punto di riferimento. D’altra parte, stagioni alla mano, MS nel tempo ha avuto modo di plasmare un vero e proprio gioiellino. Tra sostenibilità, competitività e lungimiranza. La stessa che ha portato il club a dedicargli ora un ruolo per l’U19. Il tutto, in maniera trasversale, potendo contare sulle qualità di un professionista di notevole caratura.





