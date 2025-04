Juventus, due giovani dalla Next Gen verso la convocazione: l'idea di Tudor

AFP via Getty Images

Potrebbero esserci pure loro, a Roma.li ha portati con sé in prima squadra e adesso, complici un po' di difficoltà di rosa, fa fatica a rinunciarvi. Bentornato, e bentornato pure a. La Juve, intesa come prima squadra, pronta a farsi palcoscenico per loro.Quando laha visto partire molti dei suoi giocatori per gli impegni con le nazionali, la presenza dei giovani dellaera inizialmente necessaria solo per fare numero. Tuttavia, con il passare delle settimane, il tecnico croato ha deciso di integrare sempre più la seconda squadra nei suoi allenamenti, arrivando persino a organizzare delle partitelle tra la prima squadra e i ragazzi della Next Gen presso ildella Continassa. Questo segnale dimostra l’interesse crescente di Tudor per i giovani del vivaio, a partire da quei calciatori che potrebbero emergere come risorse preziose per la prima squadra.



Chi sono i candidati per una promozione nella prima squadra?

Già ai tempi del suo incarico come collaboratore di Andreaaveva avuto modo di seguire da vicino il progetto della. La sua esperienza gli ha permesso di apprezzare il valore di alcuni giovani che, a suo parere, potrebbero essere pronti per il grande salto. La Juventus, da tempo, è famosa per il suo impegno nella valorizzazione dei giovani, e ora con Tudor alla guida sembra intenzionata a non sprecare l’opportunità di inserire alcuni di questi talenti nella rosa principale.In vista degli impegni più ravvicinati, Tudor potrebbe essere costretto ad attingere al settore giovanile, soprattutto per coprire il vuoto lasciato dall’infortunio di Federico, che dovrà restare fermo per circa un mese. Due sono i nomi che sembrano destinati a entrare nell'orbita della prima squadra.Il primo candidato ad avere l'opportunità di farsi vedere in prima squadra è Javier, difensore centrale classe 2006. Il giovane spagnolo, che ha già ricevuto una convocazione da Thiago Motta in alcune occasioni, è uno dei prospetti più promettenti del settore giovanile bianconero.Anche Vasilijepotrebbe tornare a far parte della prima squadra. Il giovane montenegrino, che ha già avuto alcune apparizioni con i “grandi”, è uno dei talenti più interessanti della Juventus Next Gen. Dotato di una grande visione di gioco e una tecnica sopraffina, Adzic potrebbe trovare spazio nel 3-4-2-1 di Tudor, dove il ruolo di trequartista sembra adattarsi perfettamente alle sue caratteristiche.