Juventus-Bayern Monaco, scambio Kimmich-Chiesa

Joshua, secondo quanto riferisce dalla Germania Sky Sport DE non rinnoverà il suo contratto con ilIl centrocampista classe 1995 infatti potrebbe approdare alla Juventus, complice la non volontà di rinnovare il proprio contratto con il club di Bundesliga.Potrebbe infatti delinearsi un curioso scenario di mercato. Il Bayern Monaco infatti continua ad apprezzare particolarmente l'esterno della Juventus Federico Chiesa, anche il classe 1997 in scadenza nel 2025 con al Juventus ed al momento parti lontane dal rinnovo. Si potrebbe ipotizzare, sempre secondo SkySport DE uno scambio tra i due club quindi tra Chiesa e Kimmich con un conguaglio di 10 milioni di euro in favore dei Bavaresi.





