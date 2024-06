Juventus-Napoli, scambio Chiesa-Di Lorenzo?

Con l'Europeo è tutto congelato, ma in questo caso con il tempo potrebbe davvero cambiare tutto. Secondo Tuttosport, l'incastropotrebbe diventare la soluzione per due squadre -- e ovviamente per due giocatori, con il terzino azzurro che resta propenso a cambiare aria nonostante i tentativi del club partenopeo di trattenerlo e l'esterno sempre in bilico con un rinnovo che appare tutt'altro che fattibile. E se da un lato Chiesa sarebbe più che utile per il 3-4-3 di Antonio Conte (mentre mal si sposerebbe con il calcio di Thiago Motta), dall'altro Di Lorenzo sembra il profilo ideale per caratteristiche per il tecnico italo-brasiliano.Secondo dati Transfermarkt ad oggi l'attaccante bianconero vale(dopo aver toccato anche un picco di 70), mentre il difensore 15. In caso di scambio, dunque, ci sarebbe da trovare un accordo sulle cifre, tenendo conto però che alla fine della prossima stagione Chiesa si potrà liberare a parametro zero; il Napoli, poi, potrebbe andare incontro alla Juve con un conguaglio, per un affare che, come detto inizialmente, potrebbe davvero accontentare tutti.





