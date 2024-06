Rabiot-Juve, le ultime sul rinnovo

Giorno di riposo, giorno di riflessioni. Stando a Tuttosport, questo mercoledì che il CT Didier Deschamps ha concesso libero ai giocatori dellain attesa degli ottavi di finale dell'Europeo sarà per Adrienanche un'occasione per fare brevemente il punto della situazione sul mercato, per cui ovviamente sarà chiamata in causa la madre-agente. Un punto interlocutorio, molto probabilmente, anche perché non sembrano esserci novità rilevanti: l'offerta delladi unagli stessi 7,5 milioni di euro guadagnati finora non ha convinto fino in fondo il centrocampista, ma non lo ha nemmeno spinto a dire addio.Intanto non risulta che alla madre siano arrivate proposte irrinunciabili, pertanto è probabile che si proseguirà sulla stessa linea d'azione, quella che prevede una decisione dopo l'Europeo. Intanto i bianconeri continuano sulla loro strada, provando a chiudere per Khephren. E questo a prescindere da Rabiot, che se poi annunciasse di rinnovare metterebbe Cristiano Giuntoli nelle condizioni di trattare anche per Teuncon la tranquillità di avere il centrocampo coperto.





