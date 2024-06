Fiorentina, incontro con l'entourage di Kean: la situazione

Moisenon rientra nei piani dellaper la prossima stagione. La passata infatti è stata complessa per l'attaccante italiano classe 2000. Ricorderete tutti il mancato trasferimento all'nel corso della sessione di mercato di gennaio. Transfer saltato soltanto durante le visite mediche, con Moise già avvistato in tribuna al Wanda Metropolitano. Il problema alla tibia che si è rivelato più grave del previsto e gli zero goal messi a referto. Quindi la dirigenza bianconera è alla ricerca di una sistemazione per l'attaccante.In pole per l'attaccante al momento sembra esserci la Fiorentina. Nelle prossima ore infatti è in programma, come riferisce SkySport, un incontro tra l'agente di Moise e la dirigenza viola. La Fiorentina vorrebbe mettere sul piatto meno di 15 milioni di euro, cifra invece richiesta dalla Juventus. Parti al lavoro.





