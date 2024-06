Juventus, quanto vale Huijsen

Si sa da tempo, ormai, che Deanè destinato a diventare una delle pedine potenzialmente decisive del mercato della. Ecco, le riflessioni sul suo futuro potrebbero entrare presto nel vivo, con una sfida a tre all'orizzonte in salsa tedesca: sul difensore classe 2005, come scrive La Gazzetta dello Sport, ci sono infatti, pronti a darsi "battaglia" per lui e a... fare un favore ai bianconeri.Alla Continassa, infatti, Huijsen è valutato sui, una cifra che potrebbe essere subito reinvestita sul mercato per altri possibili rinforzi come Riccardo, per restare sulla difesa, o Teun Koopmeiners. Molto delle prossime mosse della Juve, dunque, dipende dal 19enne olandese naturalizzato spagnolo, destinato ad essere sacrificato in nome del bilancio.





