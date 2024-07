Juventus, mercato LIVE 24 luglio

Oggi è il 24 luglio e il mercato della Juventus è sempre più nel vivo.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Rimane incerta quale sarà la prossima meta di Szczesny, che resta una suggestiona del Monza. Ci sarebbe stato anche un sondaggio dalla Premier League.Novità sul futuro di Kiwior, obiettivo della Juventus prima che il club ingaggiasse Cabal e puntasse con decisione su Todibo. Il difensore dell'Arsenal avrebbe detto sì all'Inter, che adesso pensa concretamente al polacco.Nel giro delle prossime 48 ore si può definire il trasferimento di Soulé alla Roma. La percentuale sulla futura rivendita può fare la differenzaSu Huijsen non c'è solo lo Stoccarda: primi contatti anche con il Marsiglia.Galeno dice sì alla Juventus: l'esterno del Porto gradisce la destinazione e il club portoghese è pronto ad uno "sconto" per cederlo. I dettagli.



