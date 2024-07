Juventus-Huijsen: l'offerta dello Stoccarda, i dettagli

Huijsen prende tempo

Possono essere ore decisive per il futuro diIl difensore centrale si trova a Torino visto che non è partito con la Juventus per il ritiro in Germania e adesso sia il giocatore che la Juve stanno cercando una soluzione che possa accontentare entrambe le parti. Nelle ultime ore lo Stoccarda si è mosso concretamente per Huijsen presentando un'offerta.Quello dello Stoccarda per Huijsen è molto più di un interessamento; il club tedesco sta provando concretamente ad ingaggiare il classe 2005. Come riporta Sky infatti, lo Stoccarda ha presentato un'offerta al club bianconero. Per quanto riguarda le cifre, lo StoccardaL'ostacolo maggiore per la buona riuscita della trattativa però potrebbe essere dato dalla volontà di Huijsen, altra squadra che si è fatta avanti per il ragazzo. Huijsen non è convinto di queste destinazioni al momento e sta prendendo tempo. Alla base di questi tentennamenti da parte del giocatore c'è la speranza di ricevere proposte più affascinanti e importanti. Ovvero da club più "prestigiosi". Nelle settimane scorse si era parlato ad esempio dell'interessamento del Psg per Huijsen. Pista che però non è andata avanti fino a questo momento.



