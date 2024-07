Arthur, dubbi sul Como: spunta un altro club

Resta da delineare il futuro di Arthur, che andrà nuovamente via dalla Juventus ma ancora non si sa per quale altra meta. In Italia c'è stato il sondaggio del Como. Oltre l'ostacolo legato all'alto ingaggio del brasiliano c'è però un altro aspetto che complica l'operazione.Il secondo aspetto da risolvere, infatti, come riferisce Tuttosport, riguarda le motivazioni dell’ex Barcellona, per ora non del tutto convinto dall’idea di approdare al Como. Arthur sente di valere palcoscenici più prestigiosi e, in questo senso, va registrata anche la freddezza con cui ha accolto le voci che vorrebbero interessato a lui anche ildove è cresciuto da ragazzo. Il play vuole giocarsi ancora le sue carte in Europa.