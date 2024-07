Juventus, c'è il si di Galeno: la situazione

Quanto costa Galeno?

Il direttore tecnico, spesso insieme nel quartier generale dell’Adidas, hanno in testa soprattutto due nomi per quanto riguarda le corsie offensive: Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Galeno del Porto. E la Juventus ha ricevuto un primo importante segnale per quanto riguarda il brasiliano.Un primo risultato importante, seppur non ancora decisivo, i bianconeri lo hanno già ottenuto come racconta la Gazzetta dello Sport. Galeno vanta diversi estimatori in Premier League, ma in questo momento ha chiesto al suo entourage di privilegiare la Juventus. Senz’altro un ottimo biglietto da visita per Giuntoli in vista della trattativa con il Porto del nuovo presidente VillasBoas. Il Porto è sempre stata una bottega cara, proprio come il Borussia Dortmund, ma questa è un’estate diversa dalle parti del Do Dragao. Alla storica svolta presidenziale, con Villas Boas che ha preso il posto di Pinto da Costa, è seguito un accordo da lacrime e sangue con la Uefa per rientrare nei paletti del fair play finanziario.La questione è "semplice"; il Porto ha bisogno di vendere alcuni dei suoi pezzi entro la fine di agosto. E Galeno è uno dei maggiori indiziati. Di fatto, si legge,, costretto a sacrificare Douglas Luiz per rispettare i parametri finanziari della Premier League ed evitare una penalizzazione.(magari 30-35 milioni più bonus). La Juventus, dopo aver drizzato le antenne, ha gettato i primi ami. Le mediazioni sono già al lavoro per abbassare le pretese del Porto e agevolare una trattativa con i bianconeri.



