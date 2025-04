Douglas Luiz, finalmente il campo. Ma il futuro parla chiaro: va sul mercato con valore dimezzato

Eccolo di nuovo, con tutte le incognite che lo accompagnano. Già, Douglas Luiz : quale sarà il suo destino? Il centrocampista brasiliano è tornato ad allenarsi in gruppo, segnando il primo passo verso il rientro tra i convocati. È rimasto ai box per un mese, un periodo intenso in cui si è discusso di tutto, tranne che della sua permanenza alla Juventus per la prossima stagione. Eppure, era stato uno dei colpi più attesi del mercato estivo, ma per vari motivi non è mai riuscito a imporsi. Ora resta da chiedersi: c’è davvero la volontà di voltare pagina?



Il futuro e il mercato su Douglas Luiz

Prima di tutto, il campo. Luiz ha lavorato con Tudor sin dal primo giorno, mentre la Seleção è ormai un lontano ricordo, specialmente considerando il suo attuale stato fisico, atletico e mentale. Il suo obiettivo, però, è chiaro: tornare protagonista, con la Juve o altrove. Per ora, il primo passo è il rientro tra i convocati per la sfida contro la Roma.Un’assenza pesante, che ha inciso nelle dinamiche della Juventus.Ora, per Cristiano Giuntoli, diventa una pedina interessante in ottica mercato. Diversamente da altri giocatori che si sono svalutati – come Koopmeiners o Nico Gonzalez –, Luiz mantiene un buon appeal in Premier League, dove il suo talento non è stato dimenticato. Proprio per questo, potrebbe essere una contropartita preziosa negli incastri previsti per rifondare la rosa e alzare il tasso qualitativo della squadra.Ma quanto vale oggi? Al momento del suo arrivo a Torino, la sua valutazione sfiorava i 60 milioni di euro. Oggi, la cifra si è praticamente dimezzata, almeno secondo chi dovrà decidere se investirci o meno. Difficilmente si scatenerà un’asta, a meno che il giocatore stesso non spinga per una cessione.Una possibile soluzione? Il Newcastle lo tiene d’occhio e, in uno scenario che oggi sembra ancora fantamercato, la Juventus potrebbe tentare un affare con i Magpies per arrivare a Sandro Tonali. Suggestione o trattativa concreta? Presto lo scopriremo.