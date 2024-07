TBR Football riferisce che, il nuovo dirigente sportivo del, è in testa nella corsa per Dean. Pinto ha un rapporto stretto con il giovane difensore, avendolo ingaggiato per la Roma la scorsa stagione.La Juventus ha comunicato ache può partire, poiché hanno bisogno dei fondi dalla sua cessione per acquistare Jean-Clair. Al momento, hanno raggiunto un accordo con il giocatore, ma non ancora con il club.hanno mostrato interesse per Huijsen, ma ilsta cercando di chiudere l'affare. Anche PSG, Wolfsburg e Stoccarda hanno avuto contatti con il giocatore, che sta prendendo tempo per decidere il suo futuro, ma Pinto spera di convincerlo a trasferirsi sulla costa meridionale.C'è ancora la possibilità che uno dei club più importanti possa inserirsi nella trattativa per il difensore centrale classe 2004, che ha un contratto con la Juventus fino al 2028.