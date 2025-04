Juventus, Vlahovic costa come tutta la rosa del Lecce: oggi un'altra occasione, per il presente e il futuro

AFP via Getty Images

Le parole di Tudor su Vlahovic e Kolo Muani

. L'attaccante della Juventus , che si appresta a indossare ancora una maglia da titolare nel match di questa sera all'Allianz Stadium, ha infatti uno stipendio da 10 milioni e mezzo di euro all'anno (20 al lordo), mentre il monte-ingaggi della squadra giallorossa è pari a 19,9 milioni lordi. E insomma, potrebbe bastare questo dato per far capire quanto ci si attenda oggi dal serbo classe 2000, a digiuno di goal da ben 48 giorni, ovvero da quel 23 febbraio quando i bianconeri riuscirono a battere il Cagliari.

Il futuro di Vlahovic

Il futuro di Kolo Muani

Un'astinenza non da poco, anche perché si aggiunge a quella diche invece non segna addirittura da oltre due mesi, dalla doppietta contro il Como del 7 febbraio arrivata dopo le altre tre reti nelle sue prime quattro partite a Torino. Da parte sua, durante la conferenza stampa della vigilia, non è apparso particolarmente preoccupato per questo (doppio) problema del suo attacco, che però chiaramente dovrà cambiare marcia da qui in avanti per far sì che la Juventus possa raggiungere il tanto necessario piazzamento in Champions League: "Sono fiducioso perché ho visto come lavorano e per il contributo che possono dare da qui alla fine". E sulla possibilità di schierare Vlahovic e Kolo Muani nello stesso momento: "Quando troveremo più equilibrio potranno giocare insieme; serve tempo ma si può fare".Entrambi, tra l'altro, hanno sicuramente voglia di mettersi in mostra, di offrire alla squadra un contributo concreto che possa rendere tangibile il loro valore. Per il presente, e dunque per la Juve stessa, ma anche per il futuro, più che mai in bilico sia per il serbo che per il francese. Dusan, in realtà, sembra già più certo di dire addio ai bianconeri, anziché di restare, a meno che non si assista a un colpo di scena nelle trattative per il suo rinnovo di contratto che, come noto, si sono incagliate di fronte all'indisponibilità del giocatore e del suo entourage di discutere l'ipotesi di un prolungamento al ribasso.Un po' diversa la situazione di Kolo Muani, per il quale invece tutto dipenderà dalle scelte del PSG: un eventuale accordo potrebbe prevedere almeno un diritto di riscatto a favore del club bianconero, che a gennaio lo ha ingaggiato in prestito secco. A facilitare l'intesa ci sarebbe la volontà del giocatore stesso, intenzionato a restare a Torino per rilanciarsi e diventare parte integrante del progetto, con l'ambizione di legarsi anche a lungo termine alla Vecchia Signora. La società francese, però, potrebbe avere un'idea diversa, legata magari al coinvolgimento di altre squadre interessate a lui. Non resta che attendere. Anche se il primo step da affrontare è indubbiamente quello di stasera sul campo, con Vlahovic e Kolo Muani chiamati a fare "la voce grossa" e a ricordare al mondo bianconero che sì, ci sono anche loro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui