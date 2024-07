Perché Soulé non può giocare con la Juve Next Gen



Quante partite ha fatto Soulé in Serie A?

Il percorso in Next Gen

Al centro del mercato della Juventus c'è mai come adesso Matias Soulé. Sono giorni decisivi per il futuro dell'argentino, che è in ritiro con la squadra in Germania ma presto potrebbe lasciare il club bianconero. Sulle sue tracce, oltre al Leicester, c'è soprattutto la Roma, che ha presentato alcune offerte, ancora non accettate dalla Juventus.Soulé, anche nel caso rimanesse alla Juventus. Il regolamento parla chiaro infatti. Come si legge nel comunicato della Lega Pro infatti "I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell’elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A,Nel caso specifico,Ha infatti toccato quota 51; ciò non gli consente di poter giocare nella Juventus Next Gen. Di queste 51 partite nel massimo campionato italiano, l'argentino ne ha giocate 36 con il Frosinone nella stagione 2023/2024 e 15 con la maglia bianconera (2 nella stagione 2021/2022, 13 nella stagionere 2022/2023).Soulé è arrivato a Torino nell'estate del 2020, iniziando il suo percorso in bianconero con la Juventus Primavera, disputando in totale 36 partite. Poi il passaggio nella Juve Next Gen. Con la seconda squadra bianconer



