Soulé-Roma: decisive le prossime ore



Inserimento percentuale futura rivendita

un operazione che dovrebbe vedere la luce nel giro di 48 ore. Le prossime. Senza ultimatum o prove di forza. C'è massima fiducia da parte dell'entourage del giocatore di riuscire a concretizzare il trasferimento accontentando quindi l'argentino.Soulé ha esternato il suo stato d’animo pure ieri all’agente Martin Guastadisegno, che, scrive la Gazzetta dello Sporti, ha raggiunto Matias in ritiro in Germania e lo ha rassicurato. La sintesi, come si legge, èAlla quale, va ricordato, Soulé è legato ancora da due anni di contratto. L’ipotesi paventata del WestHam (che nel frattempo sembra aver virato su Summerville del Leeds) non rientra nei piani dell’argentino, che ha già informato il d.t. Cristiano Giuntoli delle sue intenzioni.La posizione al momento ferma della Juve, disposta a trattare solo sulla base di un’offerta di almeno 30 milioni, potrebbe essere quindi superata, nelle prossime ore, proprio per effetto di un’ulteriore mossa della Roma. Legata, appunto, allaEcco perché le prossime 48 ore saranno decisive per colmare le distanze e accontentare il ragazzo, pronto a firmare un quinquennale da 2,5 milioni a stagione in giallorosso.





