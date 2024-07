Futuro Szczesny, la posizione del Monza e il sondaggio dalla Premier League

ed è in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione. La permanenza in Italia è legata alla pista Monza.Uno di questi è quello di Marco Silvestri dell’Udinese. Con un solo anno di contratto rimasto, il portiere sta riflettendo sulla possibilità di ambiare aria in anticipo sui tempi.Wojciech Szczesny, scrive la Gazzetta dello Sport, resta la priorità in casa brianzola. Ma resta ben chiara anche la situazione complicata per arrivare al polacco in uscita dalla Juventus. Non tanto per le pretese economiche del club bianconero (Szczesny ha solo un anno di contratto ancora), quanto per l’ingaggio del portiereIn più, su Szczesny, si legge sul quotidiano,e questo complica la situazione per il Monza. Soltanto una voglia netta del polacco di restare in Italia e di giocare per l’a.d. Adriano Galliani e il neo allenatore Alessandro Nesta potrebbero farlo pendere per la soluzione monzese. Il Monza riflette su Szczesny e intanto tiene la porta aperta ad altre soluzioni.





