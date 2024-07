Milan-Samardzic: non c'è accordo con l'Udinese



La posizione della Juventus

Un'estate dopo, il futuro di Lazar Samardzic resta ancora molto incerto. Il giocatore si sente pronto al grande salto e chi negli ultimi giorni si è mosso maggiormente per il talento serbo è il Milan. C'è stato però un rallentamento, non dovuto però in questo caso alle richieste del padre.E' vero, come riporta Repubblica, che il Milan è disposto a pagare i 5 milioni di commissioni chiesti dall’entourage del serbo, ma resta la distanza con l’Udinese (22,5 milioni contro 15). Non a caso, il colloquio tra i club ieri è stato piuttosto rapido. Non c'è quindi accordo tra Milan e Udinese al momento.La Juventus invece, che aveva in passato messo nel mirino Samardzic, in questo momento ha altre priorità e non è tornata sul giocatore. A gennaio, Cristiano Giuntoli aveva avuto contatti con l'entourage di Samardzic, che sembrava destinato al Napoli ma poi la trattativa non si è concretizzata. Fu anche una mossa di disturbo da parte del club bianconero, che però per ora resta "fredda" su questo nome.