Juventus, si ferma Mbangula: è a rischio per il Lecce. Le sue condizioni e le ultime su Perin

Le condizioni di Mbangula

Niente allenamento quest'oggi per: il giovane esterno belga è stato costretto a fermarsi a causa di un sovraccarico muscolare alla coscia destra, un problema non grave ma che lo vede a forte rischio per il match di sabato sera trae Lecce.Le sue condizioni saranno comunque monitorate giorno per giorno, come sempre in questi casi, così che Igor Tudor possa decidere fino all'ultimo se convocarlo o meno per la partita casalinga, per averlo a disposizione almeno per la panchina. Mbangula non ha ancora trovato spazio in campo con il nuovo tecnico bianconero, restando tra le "riserve" sia nella sfida contro il Genoa che in quella di domenica allo Stadio Olimpico contro la Roma.



Mbangula-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 30

Minuti: 1.074

Goal: 4

Assist: 5

Come sta Perin

Con Thiago Motta, invece, aveva avuto una certa considerazione, pur avendo perso un po' di terreno nelle gerarchie nell'ultimo periodo, prima dell'esonero del tecnico italo-brasiliano. Il belga spera sicuramente di poter essere protagonista in questo finale di stagione, guadagnandosi anche la fiducia di Tudor per poter dimostrare le sue qualità sul campo, condizioni fisiche permettendo.Ancora buone notizie, invece, per quanto riguarda: il secondo portiere bianconero, che nello scorso fine settimana era andato a Roma con la squadra ma solo "simbolicamente" per via di un affaticamento a carico del retto femorale, ha continuato anche questa mattina le terapie e il lavoro in palestra, così da poter recuperare al meglio e tornare a disposizione della Juventus quanto prima.





