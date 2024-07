Juventus, le ultime su Koopmeiners

Il trasferimento di Matias Soulè alla Roma , che ormai sembra solo questione di poco tempo, è destinato ad aprire nuovi interessanti scenari in merito al mercato della. Che conta di cedere a breve anche Dean Huijsen , incassando così un bel tesoretto da reinvestire subito su altri rinforzi. E in cima alla lista di Cristiano Giuntoli, neanche a dirlo, c'è sempre, indicato da mesi come l'obiettivo prioritario di questa calda estate e molto apprezzato anche dallo stesso, che quando è stato chiamato a fare una scelta lo ha preferito persino a Riccardo Calafiori, tra i possibili destinatari di un maxi investimento.Stando a Sportitalia, con l'incasso della cessione di Soulè - si parla di 26 milioni di euro di parte fissa più 4 di bonus - la Juve potrebbe alzare ulteriormente la propria offerta per il centrocampista olandese, per cui l'continua a chiedere qualcosa come. I bianconeri, del resto, sanno di dover accelerare i tempi su questo fronte, per evitare un rischio concreto : un anno fa, infatti, i nerazzurri di Bergamo avevano rifiutato una corposa offerta dal Napoli perché arrivata "troppo tardi", intorno alla metà di agosto. E se questo modus operandi si dovesse ripetere, tanti sforzi della Juventus finirebbero per essere vanificati.





