Koopmeiners-Juventus: l'Atalanta fissa la deadline

che rimane l'obiettivo principale; giocatore che Thiago Motta vorrebbe a tutti i costi per completare il centrocampo. La situazione è sempre quella di qualche settimana fa; il giocatore ha l'accordo con la Juventus ma manca l'intesa tra i bianconeri e l'Atalanta. A livello di tempistiche, invece, spunta una possibile deadline.L'accordo per Koopmeiners va trovato prima possibile, entro la metà di agosto. Come riporta il Corriere dello Sport un anno fa l’Atalanta ha rifiutato 47 milioni dal Napoli per un motivo:Gasperini vuole iniziare la stagione senza pensieri, ha chiesto di risolvere i casi più spinosi prima del 14 agosto, quando la Dea sfiderà il Real Madrid a Varsavia nella Supercoppa Europea.Se l'Atalanta seguisse quanto fatto un anno fa quindE' chiaro che Koopmeiners sia uno dei giocatori più importanti dell'Atalanta e quindi la permanenza o no dell'olandese cambia anche le strategie di mercato e sul campo. Il club bergamasco continua a chiedere 60 milioni. La cifra non si è abbassata. Nonostante tutto però la Juventus continuerà a lavorare su questa pista. Koopmeiners resta il profilo ideale per Giuntoli e Thiago Motta per completare il centrocampo.



