Ora è davvero tutto pronto per il passaggio diall'. Come confermato da Sky, in nottata i Gunners e ilfirmeranno i documenti necessari per ratificare il trasferimento e dunque chiudere in maniera definitiva l'affare per il difensore classe 2002, indicato come un obiettivo dellaprima che i rossoblù facessero muro alzando la propria richiesta a 50 milioni di euro. Una cifra, questa, dalla quale il club inglese non si è fatto spaventare, arrivando dopo qualche "stop" al traguardo della firma. Tutto risolto, dopo alcuni tentennamenti, anche per quanto riguarda gli accordi tra Bologna e Basilea.