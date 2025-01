Redazione Calciomercato

Juventus, mercato LIVE 22 gennaio

Il giorno dopo il deludente pareggio in Champions League contro il Bruges, in casa Juventus è già tempo di risintonizzarsi sul calciomercato. In attesa del definitivo semaforo verde per il tesseramento di Randal Kolo Muani, la Juventus continua a lavorare con l'obiettivo di rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Thiago Motta.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.