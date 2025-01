Getty Images

Laè pronta a dare il benvenuto a un nuovo attaccante: si tratta di, esterno offensivo classe 2003 in arrivo dalla Feralpisalò (girone A di Serie C), che questa mattina si è presentato al J|Medical per le visite di rito prima della firma del contratto. Ben strutturato fisicamente con i suoi 194 centimetri di altezza, di piede sinistro, il 22enne può giocare anche da seconda punta: da vedere quale ruolo deciderà di affidargli mister Massimo Brambilla, che dal suo ritorno ha letteralmente "ribaltato" la Next Gen che domenica è attesa dall'impegno casalingo contro il Trapani.