Kolo Muani-Juventus, l'aiuto decisivo può arrivare dalla Fiorentina: c'è l'offerta per Ndour. Ma Skriniar...

Perché la Fiorentina può aiutare la Juventus con Kolo Muani

La situazione dipotrebbe sbloccarsi grazie… alla. Come riportato da Fabrizio Romano, il club viola ha infatti presentato un'offerta ufficiale alper l'acquisto a titolo definitivo di- il giocatore individuato come la "pedina" giusta per risolvere l'impasse degli slot per i prestiti - superando così il Bologna che a sua volta aveva manifestato interesse.Il giovane centrocampista italiano, classe 2004, è in uscita dal Besiktas, dove ha giocato negli ultimi mesi: la sua cessione consentirà alla sua società di appartenenza di completare formalmente il prestito ai bianconeri di Kolo Muani, che sta continuando ad allenarsi alla Continassa ma è sempre in attesa del via libera per poter scendere in campo (l'ufficialità del suo trasferimento, infatti, non è ancora arrivata).



L'intreccio con Skriniar

La svolta, ora, potrebbe essere vicina, o almeno così spera la Juve che conta di schierarlo già nel big match di sabato contro il Napoli. Per arrivare al traguardo, però, il PSG deve risolvere un altro nodo: quello legato a, pronto a unirsi al Fenerbahce in prestito, formula che di fatto riporta il club al punto di partenza obbligandolo a cedere un altro giocatore (l'indiziato in questo caso è). To be continued...