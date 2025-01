Kolo Muani-Juventus, ci siamo: la mossa del PSG che può sbloccare l'operazione

AFP via Getty Images

Ndour verso la cessione a titolo definitivo

Il conto alla rovescia è ufficialmente scattato. La Juventus vede vicino il traguardo e, soprattutto, il via libera per ufficializzare l'ingaggio di Randal Kolo Muani, che arriverà dal PSG con la formula del prestito. A sbloccare l'operazione, rimasta in stand-by perché il PSG ha attualmente gli slot per i prestiti tutti i occupati, ci penserà proprio il club francese che, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, ha trovato la chiave per risolvere la questione.Il prescelto per liberare spazio utile all'ufficializzazione di Kolo Muani alla Juventus è infatti Cher Ndour, calciatore italiano che il PSG ha di recente ceduto in prestito al Besiktas. Il classe 2004, ex Benfica, tornerà alla base e successivamente verrà ceduto a titolo definitivo.

Non appena il prestito in Turchia verrà ufficialmente interrotto, la Juve potrà così ufficializzare il suo nuovo attaccante che da diversi giorni si sta già allenando alla Continassa.